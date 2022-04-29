‘Zengin ile yoksul arasındaki gelir eşitsizliği arttı’

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, 1 Mayıs’a, bölgesel çatışmaların, katliamların, emeğe ve emekçilere yönelik saldırıların yoğunlaştığı, iktidarın acımasız zamlarıyla emekçilerin inim inim inlediği, sadece yoksullaşma değil, hayatını devam ettirebilme sorunu ile karşı karşıya kalındığı bir dönemde girdiklerini belirtti.

Emperyalist rekabetin yeni bir görüntüsü olan bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmaların, laik, demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin ne kadar anlamlı olduğunu siyasi miyoplara bir kez daha gösterdiğini kaydeden Mehmet Şen, “Biz emekçiler, özgürlükçü, adil ve barış içinde bir dünya, bir ülke istiyoruz. Biz emekçiler, insanların gündüz sömürülmediği, gece aç yatmadığı, özgür ve demokratik bir ülke istiyoruz. Biz emekçiler, ne sömürülen ne sömüren insanca bir düzen istiyoruz”dedi.

“Ülkemiz tarihte görülmemiş düzeyde derin bir yoksulluk yaşıyor. Zengin ile yoksul arasındaki gelir eşitsizliği daha da artmıştır. İktidarın yıllardır uyguladığı, üretime, istihdama dayanmayan, işçiyi, köylüyü, emekçileri yok sayan, ithalata, inşaata dayalı rant politikaları sonucu Türk Lirası sürekli değersizleşmektedir” ifadelerini kullanan Şen, “Enflasyondaki yükseliş emekçilerin alım gücünü düşürmekte, halkımız en temel ihtiyaçlarını bile gidermekte zorluk çekmektedir. Barınma, ısınma, elektrik ve gıda gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları çok ciddi seviyelere ulaşmıştır. Bugün halkımızın büyük çoğunluğu sadece yoksullaşma süreci değil, hayatını devam ettirebilme sorunu ile karşı karşıyadır. Fiyatlara, faturalara yansıyan gerçek enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan hayat pahalılığı emekçi halkın ağır bir borç ve geçim krizi yaşamasına neden olmaktadır. Tüm emekçiler, hayat pahalılığından derinden etkilenmektedir. Emekçilerin önemli bir bölümü asgari ücretle yaşamaya mahkûm edilmiştir. Açıklandığında “çok önemli artış” olarak nitelendirilen ve 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışı daha işçinin cebine girmeden yılın ilk ayından itibaren hızla erimiştir. Belediye şirket işçilerinin, belediyenin asıl işçisi olmasını, yıllardır hukuk dışı şekilde ellerinden alınan 52 günlük ilave tediye ödenmesini istiyoruz. Bizler, eşitlik, özgürlük ve sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Bizler, zamlara, yoksulluğa ve savaşa karşı mücadele ediyoruz. Bizler, ırk, renk ve inancı ne olursa olsun, herkesin bir arada özgür, adil ve barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. Bizler, kadınların toplum yaşamına eşit bireyler olarak katılmalarının sağlandığı, güçsüzü güçlüye, azınlığı çoğunluğa karşı koruyan bir düzende yaşamak istiyoruz. Çorum Emek Platformunun düzenlemiş olduğu 1 Mayıs Pazar günü saat 13.00’de Pir Baba Çamlığı önünde toplanıp saat 14.00’de Saat Kulesi Meydanında devam edecektir. Belediye-İş Sendikası olarak tüm üyelerimizi ve tüm halkımızı 1 Mayıs alanımıza bekliyoruz”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 18:54