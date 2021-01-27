Zeytin Dalı’ndan yeni şube

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Zeytin Dalı Şarküteri ve Yöresel Ürünler Mağazası, Çorum’daki 4. şubesini Osmancık Caddesi numara 59’da hizmete sundu.

Fatih Caddesi 23 Nisan Ortaokulu karşısındaki merkez şubesinin yanı sıra Ilıca Caddesi ve Cemilbey Caddesi’nde de şubeleri bulunan Zeytin Dalı, mağazalar zincirine yeni bir halka daha ekledi.

Zeytin Dalı Osmancık Caddesi Mağazası sahibi Murat Sırçalı, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere pek çok yöresel ürünü Çorum halkıyla buluşturduklarını söyledi.

Ekim ayından bu yana faaliyet gösteren yeni mağazalarında süt ürünlerinden baharatlara, bitkisel ürünlerden bal ve diğer arı ürünlerine, tahin helvasından pekmeze kadar çok sayıda ürünü satışa sunduklarını anlatan Murat Sırçalı, “Aydın yöresi zeytin, zeytinyağı ve inciri, Antep yöresinden biber salçası, Tokat’tan asma yaprağı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ürünleri aynı mağazada buluşturduk” dedi.

Sırçalı, “Doğal beslenmek ve yöresel ürünlerimizin tadına varmak isteyen herkesi Ulucamii ile Yazıçarşı Meydanı arasındaki Zeytin Dalı mağazamız ile diğer şubelerimize bekliyoruz” diye konuştu.