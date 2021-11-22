Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı teşkilatlarının katılımıyla Alaca ilçesinde il istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya; MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, İskilip, Mecitözü, Ortaköy, Laçin, Dodurga İlçe Başkanları ve Alaca AK Parti İlçe Başkanı, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Alaca Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları ile başlatılan Adım Adım 2023 İl Anadolu temalı çalışma hakkında bilgi verdi.

Cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Karapıçak, “Milletimizce malum olduğu üzere Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve Türk milletinin bekasını gözetmenin zaruri olduğu bir dönemin şartlarında şekillenmiştir. Gece gündüz demeden çalışarak inşallah Çorum ve tüm ilçelerde yüksek bir oy oranı ile kazanıp, zillet ittifakına gereken cevabı sandıkta vereceğiz.” dedi.

‘BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Aktif bir azınlık eliyle Türkiye’ye sürekli iftira edildiğini ifade eden Karapıçak, "Zillet ittifakına bu ülkeyi teslim etmemek için Çorum teşkilatlarımız bütün imkanlarını seferber edip, karış karış dolaşıp, vatandaşlarımızla kademe kademe buluşmanın çabasındadır. Azgınlaşan tehditlere dudak bükemeyeceğiz. Kabaran tehlikeleri alttan alamayız. Vatandaşlarımızla konuşacağız, mutlaka anlaşacağız. Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye sahip çıkacağız” diye konuştu.

Cumhur İttifakının kavga ve ayrışmaya dayalı siyasete karşı geliştirilmiş yerli bir aşı olduğunu belirten Karapıçak, "Zillet ittifakı 2023'te sandık milletin önüne konulduğunda kararsızların doğru karar vermesine, küslerin barışıp kucaklaşmasına vesile olduğunu göreceklerdir. Son kertede gerek kararlı, gerekse kararsız seçmen kitlesinin çoğunluğunun temayülüne, siyasi istikrar, güven ve tutarlılık arayışının yön verdiğine şahit olunacaktır. Türkiye'de siyasi istikrarın toplumsal huzur ve sükunun yegane güvencesi mevkisindeki Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar olacaktır." şeklinde konuştu.

Çorum teşkilatlarının Cumhur ittifakı ruhuna sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Karapıçak, milletin Cumhur ittifakı ve Milliyetçi Hareket’e olan güvenlerinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

Daha sonra MHP Alaca İlçe Başkanlığını ve Ülkü Ocakları’nı ziyaret ederek, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Alaca ilçesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet eden Karapıçak, vatandaşın hal ve hatırını sordu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Alaca halkına Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileten Karapıçak, kendilerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)