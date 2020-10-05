Zincir mağazaların engelli rampası da ancak böyle olur!!

EROL TAŞKAN

Son yıllarda önlenemez bir yükselişle mantar gibi çoğalan zincir mağazalarının engelliye verdiği değer de pes artık dedirtiyor.

Usûlen engelli rampası bulunan zincir marketlerden bir tanesi, konuya duyarlı vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Vatandaş; “Mağaza yetkilileri buradan kendileri inebilirse, engelliler de inebilir” diyor.

Müşteri ilgisi ve esnaflığın olmazsa olmazı güleryüzden yoksun olarak, batı mantığı ile türetilen zincir market uygulamaları, engellilik konularında da sınıfta kalmayı sürdürüyor.

Çorumlu bir firmanın müracaat ederek market yapmak istemesi durumunda imkansız görülen ruhsatlar, söz konusu zincir marketler olduğunda hemen karşılık bulabiliyor.

Dört bir yanını sardıkları şehirlerin, ilçelerin hatta beldelerin bile küçük esnafını öldüren bu zihniyet, onca para kazandığı yerleşim yerlerine en küçük bir katkıyı bile yapmazken, onlardan engel rampalarına özenli olmalarını beklemek de beyhude bir bekleyiş olsa gerek.

Olmasın demiyoruz ama bu memleketten para kazanan kurumsal firmaların da biraz olsun bu memlekete katkı sağlamalarını bekleyip, hiç olmazsa en asgari insani meselelerde duyarlılık ummak hakkımız olsa gerek.

Mesela engelli rampası gibi….

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 18:24