Zincir marketlere ‘motosiklet’ tepkisi!

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, zincir marketlerde artık motosiklet de satılmaya başladığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Oda üyesi motosikletçi esnafının menfaatlerini koruyup kollamak amacıyla konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Uzun, zincir marketlerin daha çok kazanç için doymak nedir bilmediğini söyledi.

Zincir marketlerin zücaciyeden giyime, elektronik eşyadan kırtasiyeye kadar birçok ürünü sattığını ve bununla yetinmeyip artık motosiklet ve bisiklet de satmaya başladığını vurgulayan Necmettin Uzun, buna artık birilerinin dur demesinin zamanının çoktan gelip geçtiğini kaydetti.

TBMM’de bekleyen Perakende Yasası’nın biran önce çıkarılarak zaten bitme noktasına gelen küçük esnafın yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini ifade eden Uzun, zincir marketlerin bugün motosiklet satmaya başladığını yarın da otomobil satışı dahi yapabileceklerini belirtti.

Necmettin Uzun ayrıca oto cam suyu, patinaj zinciri, oto lastik, motor yağı ve el aletleri satışı yapan marketlere de rastladıklarını dile getirdi.

Oda üyesi motosikletçi esnafının kendisine, “Başkanım bu durumda biz ne yapalım, peynir mi zeytin mi satalım?” diyerek, sitem ettiklerini anlatan Oda Başkanı Uzun, yetkilileri göreve çağırarak, bu duruma el atmalarını istedi. (Haber Merkezi)