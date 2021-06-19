Ziraat Bankası belediyeye devrediliyor

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ulucami Meydan Projesi için Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan’ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaan Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın; “Tarihi kent meydanı projemiz adım adım ilerliyor.” dedi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Ulucami’nin yanındaki Alpaslan Çakar ile yapılan görüşmede Ulucami yanındaki Ziraat Bankası’nın devri konusunda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Aşgın; “Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar’ı ziyaret ettik. Ulucami güneyinde yer alan Ziraat Bankası binasının tarihi kent meydanına katılmak üzere Belediyemize devri konusunda Sayın Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmemiz son derece olumlu geçti. Tarihi Çorum Meydanı için büyük öneme haiz banka binasının devri için bundan sonraki süreçte teknik heyetlerimiz çalışmayı birlikte yürütecek.” dedi

HALK BANKASI YIL SONUNA KADAR BOŞALTILACAK

Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan ile yapılan görüşmeyi de aktaran Aşgın; “Halk Bankası Çarşı Şubesinin satın alma işleminini tamamladık. Banka binası yıl sonuna kadar boşaltılacak. Hemşehrimiz Osman Arslan başta olmak üzere sürece katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.