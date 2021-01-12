Ziraat Mühendislerinin ücreti belirlendi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İl Temsilcisi Necati Gül, 2021 yılı için ziraat mühendislerinin alacağı net ücretin belirlendiğini söyledi.

Gül, “6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 39 uncu maddesi ve 23 Mayıs 2008 gün, 26884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 6. maddesi hükümlerine dayanılarak her yıl asgari ücret tarifesi belirlenmektedir. Kanun gereği işletmenin faaliyet alanına göre ziraat mühendisinin alacağı net ücret 2021 yılı için de belirlenmiştir. Söz konusu ücret miktarı SGK İl Müdürlüğüne bildirilecektir.” dedi.

Gül, işletme ve firmaların cezai duruma düşmemesi için, belirlenen asgari ücretin uygulanmasını ve bu ücret üzerinden prim kesintilerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 19:06