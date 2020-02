Zorlu'dan şarj istasyonu atağı

Zorlu Energy Solutions (ZES), akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye Petrolleri’yle yaptığı iş birliğiyle; İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum merkez ve Ankara Etimesgut’taki Türkiye Petrolleri istasyonlarında elektrikli araçlara şarj imkânı sağlanmaya başladı. Şarj istasyonlarının yakın zamanda bu sayının 10’a çıkarılması hedefleniyor.



Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla, çevre dostu elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), bu hedefi doğrultusunda Türkiye Petrolleri (TP) ile bir iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Türkiye Petrolleri istasyonlarına elektrikli araçlar için şarj soketleri yerleştiren ZES, şu an İstanbul Bağdat Caddesi, Çorum merkez ve Ankara Etimesgut olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet vermeye başladı. ZES ve Türkiye Petrolleri kısa sürede bu rakamı 10’a ulaştırmayı hedefliyor.



İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman; "2018 yılından itibaren yeni nesil teknoloji faaliyetlerimizi Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla sürdürmeye başladık. ZES markamızla kurduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarımız ile Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz kapsamında Türkiye Petrolleri ile bir iş birliği yaptık ve şu an 3 farklı Türkiye Petrolleri istasyonunda elektrikli araçlara şarj imkanı sunuyoruz’’ dedi.



Şu an 38 farklı şehirde ZES’in elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu belirten Salman, hali hazırda 160 lokasyonda bulunan 296 soket sayısını Türkiye Petrolleri istasyonlarında yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak, elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi ve elektrikli araç devinimini hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.



Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu ise "Tüm dünyada hızla artan elektrikli araç üretim ve talebinin ülkemizde de hızlı bir artış göstereceğini öngörmüş, bu nedenle geçtiğimiz yıl istasyonlarımızda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başlamıştık. Şu an için Türkiye genelinde 17 istasyonumuzda elektrikli araç şarj dolum noktası mevcut. Yerli otomobilin lansmanı ile birlikte elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırma hedefi ile biz de yatırımlarımızı arttırıyor ve bu yıl daha fazla istasyonumuzda elektrikli araçlar için şarj noktası kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm Türkiye’ye eşzamanlı ulaşabilmek adına, bu konuda mevcut iş ortağımızın yanında, Zorlu Enerji ile de bir anlaşmaya imza atarak daha fazla istasyonumuzda elektrikli araç sahiplerini ağırlamak ve onlara kesintisiz hizmet sunmak için kolları sıvadık." ifadelerini kullandı.



Yapılan bilgilendirmede; hayata geçirilen elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi Türkiye’nin büyük şehirlerini birbirine bağlayan ZES, aynı zamanda sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapmasını sağlıyor. 160 lokasyonda, ve 296 soket sayısıyla hizmet veren ZES, uzun vadede tüm Türkiye’yi kapsamayı hedefliyor.