‘Zorunlu arabuluculuk yeni mağduriyetler oluşturur’

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün yıldönümünü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“Aile Hukuku’nda ‘zorunlu arabuluculuk’ uygulaması getirilmeye çalışılıyor. Bu düzenleme hayata geçirilirse; kadınlar açısından yeni mağduriyetler yaratılacak” dedi.

Parti binasında gerçekleşen basın açıklamasında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve CHP’li kadınlar da hazır bulundu.

96 yıl önce kabul edilen Türk Medeni Kanunu’nun dev bir adım olarak nitelendiren CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, “Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir. Erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, tek eşle evlilik esası getirilmiştir. Kadınlara boşanma, mahkemede tanıklık yapma, eşit miras, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yapma hakkı tanınmıştır. AKP iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyeti, her geçen gün kazanılmış haklarımızı aşındırdı. 2017 yılında “müftülere resmi nikâh yetkisi” tanındı. Böylece laik hukukun simgesi olan Medeni Kanunu’muzla sağlanan hukuk birliği göz ardı edildi. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gece yarısı kararı ile kadının yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde fesih edildi. Şimdi de kadının nafaka hakkına göz dikildi” dedi.

Hükümetin, Aile Hukuku’nda ‘zorunlu arabuluculuk’ uygulamasını getirmeye çalıştığını aktaran Kamile Anar, bu düzenlemenin hayata geçmesiyle kadınlar açısından yeni mağduriyetler oluşacağını ileri sürerek, “Örneğin, kadın şiddet uygulayan erkek ile aynı masada uzlaşmaya zorlanacak. AKP hükümeti boşanmaları hızlandırarak, dava süresince yoksullaşan tarafa ve çocuğa bağlanan tedbir nafakasını da ortadan kaldırmayı planlıyor. Boşanma davası süresince aile konutunda kadın ve çocukların yaşamasına karar verilebiliyordu. Oysa getirmeye çalıştıkları yeni düzenlemede, kadın ve çocuklar birkaç ay içinde aile konutundan çıkarılabilecek. Zaten ödenmeyen nafakalar için ister öde, ister ödeme dönemi başlayacak” diye konuştu.

Tüm kadınları Medeni Kanuna sahip çıkmaya davet eden Anar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Biz bu hakları büyük mücadeleler sonunda kazandık. Cumhuriyetimizi kadın erkek beraber kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, eşit, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye’yi yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Aydınlık bir gelecek tasarısıyla kurulan Cumhuriyetimizin karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün bizimle dayanışma içerisinde olan kadın platformlarını, dernekleri, duygu ve düşüncelerimizi paylaşan, çoğaltan herkesi selamlıyoruz. Hepimiz eşit, hepimiz tok, hepimiz güvende, hepimiz özgür oluncaya dek mücadelemiz sürecek.”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da konuşmasında 16 yaşında nişanlısı tarafından vahşice katledilen Sıla Şentürk cinayetine değinerek, “Kızımızı zorla nişanlandıranların, onu koruyanların ve bu suçu işleyen kişinin yargılanması için elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi belirteceğiz. Kadınları koruyan yasaların da biran önce çıkması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.