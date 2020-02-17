Zübeyde Hanım öğrencileri Türkiye derecesi yaptı

Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği 'Sıfır Atık Projesi' yarışmasında, Türkiye genelinde 10 bin okulun katıldığı 120 bin eser arasında ödüle layık görüldü.

Öğrenciler, ödüllerini Ankara’da düzenlenen törenle Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet Emin Birpınar'dan aldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Can Fırat Şahin; "Okulumuzda eğitim gören özel eğitim öğrencilerini sportif, sanatsal, sosyal, her alanda topluma kazandırma adına okul öğretmenlerimizle birlikte büyük bir çaba ve gayretin içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Ben bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu, Sıfır Atık Projesi resim yarışmasında öğrencilerimize rehberlik eden, Görsel Sanatsal öğretmenlerimiz Güler Gök ve Dursun Özbolat'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencilerimiz Merve Özlü ve Enes Borucu'yu da başarılarından dolayı tebrik ediyorum’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 11:59