Zümra Butik hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN
Ayla Akış’ın sahibi olduğu Zümra Butik, Çöplü Mahallesi Osmancık Caddesi Numara 85/A adresinde dualarla hizmete açıldı.
İşyerinin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Çorum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Okcu ve davetliler katıldı.
Zümra Butik sahibi Ayla Akış, bayan giyim üzerine hizmet verdiklerini belirterek, Çorumlu kadınları mağazalarına davet etti.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Ayla Akış’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, bol kazançlar diledi.
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022, 16:45