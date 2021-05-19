EROL TAŞKAN

Tüm Çorum'un tanıdığı Necati Metin-namı diğer zurnacı Necati-vefat etti.

Güney Köyü'nden Ercan Metin'in amcası Çorum'un sevilen simalarından Necati Metin hayatını kaybetti.

Herkesin zurnacı amca diye tanıdığı merhum Necati Metin 80 yaşında hayatını kaybetti.

Garibanlığı ne kadar yüksekse, insanların gönlündeki hatırı tahmin edilenin de çok üzerinde olan Necati Metin’in sevgisi kalplerde yaşayacakken, zurnasının tınısı da kulaklarda çınlamaya devam edecek. Merhumun cenazesi dün (salı) kılınan cenaze namazının ardından Güney Köyü’nde toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 00:12