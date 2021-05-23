İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından gayrimenkul hükmündeki kuru yük gemisi icradan satışa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Türk Gemi Siciline Kayıtlı HURDA vasfındaki Gemi İİK ve TTK'nun ilgili uyarınca gayrımenkul hükümlerine göre; geminin bütün ayni ve kişisel haklardan, külfetlerden ve sınırlandırmalardan arınmış olarak açık artırma yoluyla satılacaktır.

Geminin satış ihalesi 14 Temmuz'da Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

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Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021, 20:38