‘2 yıllık süreçte hükümetin 1 kuruşluk yardımı olmadı’

M.BURAK YALÇIN

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile yemekte bir araya geldi. Göreve geldiği 2 yılı değerlendiren Başkan Sülük, ”Art niyetli olduklarını düşünmek istemiyorum milletvekillerinin ama bu süreç içerisinde İskilip’e hükümetten gelen 1 kuruşluk yatırım veya yardım yok” dedi.

Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, “Belediyecilik anlamında yaptığımız çalışmaların duyurulması açısından son derece önem arz ediyor medya. Geçtiğimiz iki yılda bunu yakinen gördük. Ülkenin geleceği ile ilgili konularda da basının önemin ortadadır” dedi.

Başkan Sülük, konuşmasında İskilip’e yaptığı çalışmalar ile ilgilide bilgiler verdi.

’20 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİK’

Belediyeyi 50 milyon TL borç ile aldıklarını belirten Sülük, 2 yıllık süreçte 20 milyon TL borç ödediklerini söyledi.

Evde bakım hizmetleri sayesinde aylık 30 kişinin ev bakımlarını yaptıklarını da ifade eden Sülük, “Yaşlı ev temizliğinde 80 haneye ulaştık. Aşevimizle günlük 150 haneye sıcak verdik. Yenidoğan bebeklere 153 adet yenidoğan seti verdik. 51 çocuğumuzun ise sünnetini yaptırdık” dedi.

Asfalt plent tesisini satın aldıklarını, beton parke tesisinin ise kuruluş aşamasında olduğunu dile getiren Sülük, şunları söyledi: “30 bin metrekare beton parke kilittaşı döşedik. 650 ton sıcak asfaltı yollarımızla buluşturduk. 7 bin metrekare sathi kaplama yaptık. Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonunu inşa ettik ve çevre düzenlemesini yaptık. Belediyemiz marangozhanesinde 60 adet bank yaptık. 1 adet Hayme Ana dinlenme evi inşa ettik. Bin adet baş ayak tahtası yaptık. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 575 tane apartmanı dezenfekte ettik.”

‘DOKAP’A 3 PROJE SUNDUK’

DOKAP’a 3 proje sunduklarını vurgulayan Sülük, “Çilek fidesi yetiştiriciliği, arastaların restorasyonu ve asma köprü projemizi DOKAP’a sunduk. Cevaplarının gelmesini bekliyoruz. Turşu fabrikamızın projesi de onaylandı. Genel anlamda projelerimizin hepsi istihdam ve belediyeye gelir getirici projeler.

‘KALE İSKİLİP’İN UFKUNU AÇACAK’

Yapımı yarım kalan kale restorasyonuna da değinen Sülük, “Kalenin surlarının ihalesi Kültür Bakanlığı tarafından yürütülmüş. Bütçesi onaylanmış. Bu bütçenin parası bitene kadar mevcut hale gelmiş. Şuanda ödenek bitti, çalışma durdu. Oraya tekrar ödenek çıkararak Kültür Bakanlığı’nın yarım kalan işini tamamlayacağız. Surların yapımı ve aydınlatma işi bitince içinin peyzajını yapacağız. Asma köprüsü yapacağız. DOKAP’a sunduk projeyi onaylanırsa İskilip’in ufkunu açan bir proje olacak” diye konuştu.

‘YÜKSEKOKULUN ENKAZI ORTADA DURURKEN HAVUZ YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUM’

İskilip Meslek Yüksekokulu ile ilgili ise ilçe halkının güveninin sarsıldığını vurgulayan Sülük, “Yüksek okulun enkazı ortada iken üniversite yüzme havuzu, halı saha yapmayı düşünüyor. Önce okulu bitirin sonra havuz yapın. Gerekirse yıkar geri yaparız diyorlar, yapında ister yıkarak ister başka şekilde ama artık bitirin” şeklinde konuştu.

‘ART NİYETLİ OLDUKLARINI SANMIYORUM AMA…’

Sülük, bir basın mensubunun “iktidar partisinin milletvekillerinden belediye olarak gerekli desteği alıyor musunuz?” sorusuna ise “2 yıllık sürede milletvekillerinin vasıtası ile 1 kuruş destek almadım. Art niyetli olduklarını sanmıyorum ama destek yok. İlçeye geldiklerinde çoğu zaman uğramadan gidiyorlar. Daha fazla katkılarını bekliyorum” diye cevap verdi.

Toplantıda İskilip MHP İlçe Başkanı Ali Alıcı ile İskilip MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar da hazır bulundu.