Ahmet Şafak İskilip’te konser verdi

Sanatçı Ahmet Şafak, Çorum’un İskilip ilçesinde konser verdi.

İskilip Belediyesi’nce bu yıl 3. Düzenlenen Dolma, Turşu ve Çilek Festivali etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı.

İlçe Meydanı'nda sevenleri ile bulaşan Ahmet Şafak büyük alkış aldı. Çok sayıda şarkısını hayranları ile birlikte seslendiren Şafak’ın konserine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Festivallerin, şenliklerin toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın tezahürü olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, “Bugün buradaki bu tablo birlikteliğin en güzel göstergesidir. Buraya gelen veya gelemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

Konseri Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve vatandaşlar izledi. (İHA)