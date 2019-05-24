Akşemseddin Anadolu Lisesi’nde iftar buluşması

RECEP MEBET

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte iftar yaptı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü okul pansiyonunda gerçekleşen iftar programına Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Ergan, Şef Mehmet Sevindi, Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan, müdür yardımcıları ve öğretmenler de katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Süleyman Atcıoğlu, yetkililerden bilgi alarak talepleri dinledi.

Yemekhaneyi ziyaret eden ve öğrencilere kendi elleriyle yemek dağıtan Atcıoğlu, “Ailelerinden ayrı olan yatılı öğrencilerimiz dezavantajlı gibi görünselerde devletin sunduğu imkanları avantaja dönüştürüp vatanına, milletine faydalı birer birey olacaklardır” dedi.

Okul bahçesinde iftar eden öğrencilerle de bir araya gelen Atcıoğlu, çay ikramını geri çevirmeyerek kısa bir söyleşinin ardından pansiyondan ayrıldı.