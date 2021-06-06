MURAT ÇETİN

İskilip Belediyesi, Bolu Çorumlular Derneği ve Akşemseddin İslami İlimler Araştırma Merkezi (AKİMDER) işbirliği içerisinde, Akşemseddin ve Fetih Paneli düzenlendi. Gün boyu devam eden etkinliklerin sonunda, Akşemseddin Hazretleri’nin temsil edildiği törende, temsili uğurlama töreniyle, Akşemseddin İstanbul’a uğurlandı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve çok sayıda davetlinin katıldığı program İskilip Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Fikret Kısar tarafından davet edilen, Akşemseddin İslami İlimler Derneği, bu yıl İstanbul’un fethinin 568. Yılına özel Akşemseddin ve Fetih panel programını Belediye çok amaçlı toplantı ve düğün salonunda gerçekleştirdi.

BÖYLE ÇALIŞMALARIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Başkan Ali Sülük, panele katılan katılımcıları ‘İlçemize şehrimize ve Panelimize hoş geldiniz’ diye selamladıktan sonra; Panel Başkanı A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Urul’un sorularını cevapladı.

Başkan Ali Sülük Panel Başkanı Urul’un sorularına şu şekilde cevap verdi; “ İskilipli Âlimler Müzemizi günümüze uyumlu sanal müze haline dönüştürerek; her âlimin yaşadığı dönemdeki materyalleri ziyaretçilerimizin görmelerini sağlamakla ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz. İkinci sorunuza da; biz kent arşivimizi Âlimler Müzemizde bir odaya taşıdık, bütün arşiv kayıtlarımızın tamamı kent arşivimizde sergiliyoruz. Şu anda orada bilim adamlarının ve araştırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın hizmetine açık vaziyette. Üçüncü sorunuzu da şöyle cevaplayım, Belediye Meclisi tarafından verilecek karar ile bir sokağımıza veya caddemize bu hocamızın ismi verilebilir.

Bugün burada çok güzel bir panel olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen başta Bolu Çorumlular Derneğimiz, AKİMER olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok saygın hocalarımızı bizlerin istifadelerine sundukları için kendilerine çok çok teşekkür ederim. İskilip Belediye Başkanı olarak bu ve benzeri çalışmaların yanında olacağımı belirtmek isterim. İlçemiz için yapılacak bütün projelerde yardımcı olacağımızın taahhüt ediiyor, herkesin huzurunda söylüyorum. Ayrıca bu yaptığımız etkinliklerle de ilçemizin adını ülke genelinde duyurma fırsatını yakalıyoruz. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor, Bolu da bulunan hemşerilerime kucak dolusu selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

GEREKİRSE 20 BİN İMZA TOPLAR GİDERİZ KÜLLİYEYE

Bolu Çorumlular Derneğinin Faaliyetleriyle konuşmasına başlayan Bolu Çorumlular Derneği Kurucu Başkanı Fikret Kısar, Akşemseddin ve Fetih konulu Panel hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına, ‘ Akşemseddin Hazretlerinin yaşadığı ve evlatlarının, torunlarının türbelerinin bulunduğu köy yolundan şikâyetçi oldu.”

Kısar konuşmasında “ 21. Yüzyılda doğuda bile toprak yol kalmamışken, İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin hazretlerinin köyünün yolu hala toprak yol olarak durması ne kadar tuhaf. Sözüm meclisten dışarı, bu yollardan katır bile geçemez. Bizler bekliyoruz bu yolların yapılmasını. Eğer yapılmaz ise; 16.800 İskilipli ilçemizde var, bir bu kadar da Bolu’da bizler varız. Gerekirse 20 bin imza toplar gideriz Külliye’ye” dedi.

Açılış töreninin ardından devam eden program Akşemseddin Hazretleri’nin oğlu Nurülhüda’nın İskilip Evlik Köyü’ndeki kabri başında devam etti. Atıf Hoca’nın kabrine yapılan ziyaretin ardından, İskilip Belediyesi İskilipli Alimler Müzesi’nin ziyaret edildi.

Şeyh Muhiddin Yavsi Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Ebussud Efendi’nin anne ve babasının kabri ziyaret eden davetliler, Belediye Atatürk Orman Çiftliği’nde İskilip Dolması’nın ikram edildiği öğle yemeğinde ağırlandı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen panelin ardından, mehteran bölüğünün eşlik ettiği temsili uğurlama töreniyle, Akşemseddin İstanbul’a uğurlandı.