Akşemseddin’in köyü Evlik’e ilgi artıyor

İskilip’te özel bir firma tarafından her Cuma günü Evlik köyüne gezi düzenleniyor.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası, fethin manevi mimarı Akşemseddin Hazretleri’nin uzun süre yaşadığı Evlik’te ziyaretçiler Cuma namazını Akşemseddin tarafından yaptırılan camide kıldıktan sonra ailesinin mezarlarını, Akşemseddin’in oğlu Nur’ul Hüda Hazretleri’nin türbesini ziyaret ediyorlar.
Firma kurucusu Halis Duman, “Her Cuma günü bu geziyi düzenlemekle tarihimize ve değerlerimize sahip çıkmayı görev edindik” dedi.
Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 21:39