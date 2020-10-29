Ali Sülük Koranavirüse yakalandı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sülük kendisinin ve eşinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek; "Şahsım ve eşimin Covid19 testinin pozitif çıkmasından dolayı, 10 gün ev izolasyonuna girmiş bulunmaktayız. Genel sağlık durumum iyi olup, görevime izolasyon altında devam edeceğim.En kısa süre içerisinde yeniden görevimizin başına geçmeyi, sizlerle yeniden buluşmayı diliyorum. Dualarınızı bekliyor, saygı, sevgi ve en derin muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı