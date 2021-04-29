Bilgisayar bomba gibi patladı!

Çorum’un İskilip ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde bilgisayarın patlaması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre İskilip Meydan Mahallesi Çelebiler Sokak’ta meydana gelen yangında evdeki bilgisayarın aşırı ısınması sonucu patladığı ve yangına sebep olduğu öğrenildi.

Gelen yangın ihbarına anında çıkış yapan itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek büyük bir felaketin önüne geçti. Yangın kimse zarar görmezken, evde de sadece maddi hasar oluştu.

Yangının ilçede görev yapan öğretmen Emre Erden’in evinde çıktığı öğrenilirken, Erden kısa sürede olay yerine gelerek büyük faciayı önledikleri için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise sosyal medya hesabından yangınla ilgili bir açıklama yaparak; “Dün akşam Meydan Mahallemizde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin başarılı çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında evinde maddi hasar oluşan hemşerimiz Emre Erden’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, belediye olarak göreve her an hazırız.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 12:00