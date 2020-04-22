İskilip’te karantinaya alınan aileden açıklama

‘İstanbul’dan İskilip’e Koronavirüs getirdi’ şeklinde ilçede tepkilere neden olan aile açıklamalarda bulundu.

İskilipliyim.com sitesinin haberine göre koronavirüs nedeniyle ilçe gündemine düşen ve tepkilere neden olan aile, yapılan yorumlara ve ilçe de ki dedikodulara açıklık getirdi.

Yanlış anlaşıldık diyen aile tüm İskilip halkından özür dilediklerini belirterek; “Bizler kimseye zarar vermek için memleketimize gelmedik, gelmeyiz de…” ifadelerini kullandı

İşte ailenin o açıklaması;

İZİNLİ GELDİK

Annem İskilip’ten İstanbul’a virüs başlamadan önce İskilip’te “doktor” olmadığı için fizik tedavisi olmaya gelmişti. Fizik Tedavisi bittikten sonra 65 yaş üzeri ve kronik haftalığı bulunanların dışarı çıkma yasağı geldi ve annem için özel izin alarak geldik. Annem de hiçbir virüs belirtisi olmamasına rağmen “Korona Virüs” diye ortalığı birbirine verenlere diyorum ki; “Annem Korona Virüslü olmuş olsaydı, bize verip cenaze defin işlemlerini bize yaptırırlar mıydı?”

BÖBREK YETMEZLİĞİ VARDI

Annemde böbrek yetmezliğinin yanı sıra %90 engelliydi. Engel ve böbrek yetmezliği ile birlikte babama da yapılan Korona Virüs testleri sonucu Pozitif çıkınca hemen hastaneye kaldırıldı. Annemi böbrek yetmezliği sonucu kaybettik. Doktorlar annemin naaşını bize verip defin işlemini gerçekleştirdik.

YANLIŞ ANLAŞILDIK

Bizler evlerimizden çıktığımızda sağlığımız yerinde hiçbir problemimiz yoktu. Nedense anlatmak istenilen ve yapılan yorumlar; bizlerin bile bile çok sevdiğimiz memleketimize, virüsü taşıyıp buradaki insanlara da bulaştırmak için çaba içerisinde olmuş gibi algılanmış. Bu şekilde algılanmak veya insanlar arasında kaos ortamı çıkarmamak için yanlış anlaşıldık. Bizler kimseye zarar vermek için memleketimize gelmedik, gelmeyiz de…

BABAMIN TEDAVİSİ İYİYE GİDİYOR

Babam için yapılan testler ilk gün pozitif çıkınca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Korona Virüs tedavi ünitesinde tedavi görmeye başlanmıştı. Burada ki tedavileri gayet iyi gittiğini ve yakın zamanda taburcu edilip, karantina sürecinin evde devam edebileceğinin bilgisine ulaştık. Babamla birlikte bizden 4 kişi bu tedaviyi görüyor onlar da babamla birlikte veya daha önce çıkması edindiğimiz bilgiler arasında…

HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ

İnce ailesi olarak güzelim ilçemizi ve hemşerilerimizi bu zor zamanlarda tedirgin ettik. Biz ince ailesi olarak yakalandığımız tehlikenin farkında bile olmadan, nasıl bulaştığının bilgisine bile varamadan buralara kadar getirmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bizler bu acıyı yaşıyoruz, temenni edip Rabbimizden dua ediyoruz. “İnşaAllah kimseye bulaşmadan 14 günlük karantina süresinde kimseden bu virüs çıkmaz ve kimsenin hayatına mal olmaz. Rabbim bizleri gelecek ve gelmiş olan bütün tehlikelerden bertaraf ederek korusun.” (İskilipyim)

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2020, 16:29