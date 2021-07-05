Bu yol kazaya davetiye çıkartıyor

FATİH AKBAŞ

İskilip-Çankırı yolunu kullanan sürücüler bozuk zeminden şikayetçiler.

Gazetemize ulaşan sürücüler yolun bazı kesimlerinde ciddi bozulmalar meydana geldiğini belirterek gerekli onarımın yapılmasını istediler.

İskilip-Çankırı yolunda bozulan zeminin kazalara davetiye çıkarttığını ve kendilerinin de ciddi tehlike atlattıklarını ifade eden vatandaşlar, ölümlü bir kaza meydana gelmeden bozuk zeminin tamir edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Sürücüler konuyu yetkililere bildirdikleri halde sorunun çözülmediğini dile getirerek, “Ciddi kaza riskine neden olan bozuk zeminler ile ilgili taleplerimizi yetkililere kaç kez bildirdik. Ancak topu Karayolları İl Özel İdaresi’ne, İl Özel İdaresi de Karayollarına atıyor. Ölümlü bir kazaya neden olmadan gerekli onarımın yapılmasını istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirdiler.