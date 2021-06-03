Büyük Fetih’in ruhu İskilip’te canlanacak

EROL TAŞKAN

İskilip Belediyesi, Bolu Akşemseddin İslami İlimler Merkezi ve Bolu Çorumlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Akşemseddin ve Fetih konulu panel, 5 Haziran Cumartesi günü İskilip’te gerçekleştirilecek.

Büyük Fetih’in ve Akşemseddin’in anlatılacağı panel, zengin bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Akşemseddin Hazretleri’nin oğlu Nurülhüda’nın İskilip Evlik Köyü’ndeki kabri başında gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şeriflesaat 10.00’da başlayacak olan program, 11,00’de Elmalı Köyü’nde kiraz ve çay molası ile devam edecek.

-11:45’te Atıf Hoca’nın kabrine yapılacak ziyaretin ardından, saat 12,00’de İskilip Belediyesi İskilipli Alimler Müzesi’nin ziyaret edilecek.

-12:45’te Şeyh Muhiddin Yavsi Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Ebussud Efendi’nin anne ve babasının kabri ziyaret edilecek.

-Saat 13:30’da Belediye Atatürk Orman Çiftliği’nde İskilip Dolması’nın ikram edileceği öğle yemeği tertip edilecek.

-Saat 14:00’te İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’nde başlayacak olan panel programı ise şu şekilde programlandı:

14.00 Panel Açılışı

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

Kuran-ı Kerim Tilaveti

Protokol Konuşmaları

14.30 Oturum Başkanı ve Panelistlerin Özgeçmişi

Başkan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL

(AÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

15.00 Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ

(Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Bölüm Başkanı)

Konu: Akşemseddin Hazretleri ve Eserleri

15.30 Ali KILCI

(Vakıflar Gen. Müd. Uzmanı Araştırmacı Yazar)

Konu: Bilinmeyen Yönleri ile Akşemseddin Hazretleri

ve Yaşadığı Mekanlar

16.00 Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÇELİK

(Akşemseddin İlimler Merkezi - AKİMER BOLU )

Konu: Akşemseddin ve Örnek İnsan Modeli

16.30 Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK

(Akademisyen - Tarihçi - Yazar)

Konu: Bilim İnsanı Olarak Akşemseddin Hazretleri

17.00 Kapanış Konuşması

Ali SÜLÜK - İskilip Belediye Başkanı

17.15 Soru / Cevap Ali KILCI Akşemseddin Kitabını İmzalayacaktır.

17.30 Akşemseddin Hazretlerinin

Mehteran Eşliğinde İskilip'ten İstanbul'a Temsili Uğurlanışı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 20:27