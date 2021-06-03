Büyük Fetih’in ruhu İskilip’te canlanacak

EROL TAŞKAN
İskilip Belediyesi, Bolu Akşemseddin İslami İlimler Merkezi ve Bolu Çorumlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Akşemseddin ve Fetih konulu panel, 5 Haziran Cumartesi günü İskilip’te gerçekleştirilecek.
Büyük Fetih’in ve Akşemseddin’in anlatılacağı panel, zengin bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Akşemseddin Hazretleri’nin oğlu Nurülhüda’nın İskilip Evlik Köyü’ndeki kabri başında gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şeriflesaat 10.00’da başlayacak olan program, 11,00’de Elmalı Köyü’nde kiraz ve çay molası ile devam edecek.
-11:45’te Atıf Hoca’nın kabrine yapılacak ziyaretin ardından, saat 12,00’de İskilip Belediyesi İskilipli Alimler Müzesi’nin ziyaret edilecek.
-12:45’te Şeyh Muhiddin Yavsi Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Ebussud Efendi’nin anne ve babasının kabri ziyaret edilecek.
-Saat 13:30’da Belediye Atatürk Orman Çiftliği’nde İskilip Dolması’nın ikram edileceği öğle yemeği tertip edilecek.
-Saat 14:00’te İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’nde başlayacak olan panel programı ise şu şekilde programlandı:
14.00 Panel Açılışı
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Kuran-ı Kerim Tilaveti
Protokol Konuşmaları
14.30 Oturum Başkanı ve Panelistlerin Özgeçmişi
Başkan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(AÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
15.00 Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ
(Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Bölüm Başkanı)
Konu: Akşemseddin Hazretleri ve Eserleri
15.30 Ali KILCI
(Vakıflar Gen. Müd. Uzmanı Araştırmacı Yazar)
Konu: Bilinmeyen Yönleri ile Akşemseddin Hazretleri
ve Yaşadığı Mekanlar
16.00 Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÇELİK
(Akşemseddin İlimler Merkezi - AKİMER BOLU )
Konu: Akşemseddin ve Örnek İnsan Modeli
16.30 Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK
(Akademisyen - Tarihçi - Yazar)
Konu: Bilim İnsanı Olarak Akşemseddin Hazretleri
17.00 Kapanış Konuşması
Ali SÜLÜK - İskilip Belediye Başkanı
17.15 Soru / Cevap Ali KILCI Akşemseddin Kitabını İmzalayacaktır.
17.30 Akşemseddin Hazretlerinin
Mehteran Eşliğinde İskilip'ten İstanbul'a Temsili Uğurlanışı.