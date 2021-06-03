Büyük Fetih’in ruhu İskilip’te canlanacak

İskilip Belediyesi, Bolu Akşemseddin İslami İlimler Merkezi ve Bolu Çorumlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Akşemseddin ve Fetih konulu panel, 5 Haziran Cumartesi günü İskilip’te gerçekleştirilecek.

Büyük Fetih’in ruhu İskilip’te canlanacak

EROL TAŞKAN
İskilip Belediyesi, Bolu Akşemseddin İslami İlimler Merkezi ve Bolu Çorumlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Akşemseddin ve Fetih konulu panel, 5 Haziran Cumartesi günü İskilip’te gerçekleştirilecek.

Büyük Fetih’in ve Akşemseddin’in anlatılacağı panel, zengin bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek. 
Akşemseddin Hazretleri’nin oğlu Nurülhüda’nın İskilip Evlik Köyü’ndeki kabri başında gerçekleştirilecek Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şeriflesaat 10.00’da başlayacak olan program, 11,00’de Elmalı Köyü’nde kiraz ve çay molası ile devam edecek. 

-11:45’te Atıf Hoca’nın kabrine yapılacak ziyaretin ardından, saat 12,00’de İskilip Belediyesi İskilipli Alimler Müzesi’nin ziyaret edilecek. 

-12:45’te Şeyh Muhiddin Yavsi Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Ebussud Efendi’nin anne ve babasının kabri ziyaret edilecek. 

-Saat 13:30’da Belediye Atatürk Orman Çiftliği’nde İskilip Dolması’nın ikram edileceği öğle yemeği tertip edilecek. 

-Saat 14:00’te İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’nde başlayacak olan panel programı ise şu şekilde programlandı: 

14.00 Panel Açılışı
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
Kuran-ı Kerim Tilaveti
Protokol Konuşmaları
14.30 Oturum Başkanı ve Panelistlerin Özgeçmişi
Başkan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(AÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
15.00 Doç. Dr. Muhammed Ali YILDIZ
(Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Bölüm Başkanı)
Konu: Akşemseddin Hazretleri ve Eserleri
15.30 Ali KILCI
(Vakıflar Gen. Müd. Uzmanı Araştırmacı Yazar)
Konu: Bilinmeyen Yönleri ile Akşemseddin Hazretleri
ve Yaşadığı Mekanlar
16.00 Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ÇELİK
(Akşemseddin İlimler Merkezi - AKİMER BOLU )
Konu: Akşemseddin ve Örnek İnsan Modeli
16.30 Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK
(Akademisyen - Tarihçi - Yazar)
Konu: Bilim İnsanı Olarak Akşemseddin Hazretleri
17.00 Kapanış Konuşması
Ali SÜLÜK - İskilip Belediye Başkanı
17.15 Soru / Cevap Ali KILCI Akşemseddin Kitabını İmzalayacaktır.
17.30 Akşemseddin Hazretlerinin
Mehteran Eşliğinde İskilip'ten İstanbul'a Temsili Uğurlanışı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 20:27
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