Çektiği krediyi hırsızlar çaldı

İskilip'te bir eve giren hırsız ev sahibinin borcunu ödemek için çektiği paraları çalarak kaçtı.

Olay Meydan Mahallesi Borucu Sokak’ta ikamet eden ve kömür ocağında çalışan Veysal B’nin dairesinde meydana geldi.

İddialara göre, Veysel B. öğleden sonra işe gitmek üzere evinden çıktı. Eşinin de ilçe dışında olması sebebiyle evde kimsenin olmadığı sırada daireye giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan yaklaşık 13 bin lira parayı alarak kaçtı. Çalınan paraları borcu olduğu için bir kaç gün önce bankadan kredi olarak çeken Veysel B., borcunu ödemek için paraları bıraktığı yerden almak için gittiğinde paranın çalındığını anladı.

Durumun polise ihbar edilmesi üzerine evde inceleme yapıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.