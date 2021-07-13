Çorum-İskilip yolunda yoğun çalışma

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte İskilip ve Bayat’ta devam eden yol çalışmalarını inceledi.

İlk olarak inşası süren Çorum-İskilip yolunda incelemede bulunan Milletvekili Kavuncu, yüklenici firma Gala Altyapı Proje Müdürü Bülent Çağırgan’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum’un İskilip, Uğurludağ, Bayat’a ve Çankırı üzerinden de Ankara’ya ulaşımını sağlayan yolda çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini belirten Proje Müdürü Bülent Çağırgan, “Şu an bir taraftan asfaltı atılan kesimlerde son tabaka asfalt serim işleri devam ederken diğer taraftan ise alt yapı çalışmaları sürüyor. 1-20 km arasında son tabaka asfaltı seriliyor. Çalışmalar bu sene bitecek. 2021 yılında Haramidere’den Dutçayı köprüsüne kadar olan bölümü de trafiğe açmayı hedefliyoruz. Kurban Bayramı’nın ardından Haramidere’den sonraki kısımda asfalt çalışmasına başlayacağız. Herhangi bir kamulaştırma sorunumuz yok. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

Milletvekili Kavuncu’da Çorum-İskilip yolunda devam eden çalışmaların hızından memnun olduklarını ifade ederek yüklenici firmaya teşekkür etti.