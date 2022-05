Çürüyen köprüden düşen 4 hayvan telef oldu

İskilip'e bağlı Aşağı Şeyhler köyü Aktaş mevkiinde bulunan tahta köprü bölge halkına çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Çiftçilere ve hayvanları otlatmaya giden vatandaşlara zor anlar yaşatan tahtadan yapılan köprü gün geçtikçe çürüdü ve özelliğini kaybetti.

Yetkililerden bir an önce yardım bekleyen köylüler; “Burada bir kaç yıl içinde 4 hayvanımız düşerek telef oldu. Zaman zaman bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Buraya alternatif hiç bir yol yok. Bizim ve mallarımızın can güvenliği tehlikede. Yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz. Çok zor durumdayız, her gün bu köprüyü kullanmak zorundayız”dediler.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 11:51