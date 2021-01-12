Direksiyon başında fenelaşan taksici hayatını kaybetti

İskilip’te taksicilik yapan Recep Çördük, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgilere göre gece 22:30 sıralarında İkipınar köyünden yolcu getiren taksici Recep Çördük direksiyon başındayken fenalaştı araç kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazanın ardından olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen Recep Çördük kurtarılamadı.

Merhumun bugün İskilip’in Kozveren köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 10:43