Emekliliğine 1 ay kalmıştı...

İskilip ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Veli Karaduman ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

50 yaşındaki Karaduman’ın 2 hafta önce çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası Karaduman'ın, kendisine traktör aldığı ve emeklilik yaşamında çiftçilik yapmayı planladığı belirtildi.

Veli Karaduman'ın cenazesi, yarın ilçeye bağlı Beyoğlan köyünün Yama Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 23:14