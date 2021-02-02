Eski MYO binası yıkılıyor

İskilip’te terminal binası olarak yapılan ve 2010 yılında Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülen binanın yıkımına başlandı.

MYO BİNA SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

2010-2011 Eğitim öğretim döneminde açılan İskilip Meslek Yüksekokulu binası önceki sene depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile geçici olarak şehir merkezindeki 35 yıllık Belediye Sosyal Tesisleri B- Blok'a taşındı.

KABA İNŞAATI BİTEN BİNAYA DA ÇÜRÜK RAPORU VERİLDİ

İskilip MYO yeni bina için hayırsever işadamlarının desteği ile kaba inşaatı tamamlanan binaya da çürük raporu verildi. Kısmi güçlendirme yapıldıktan sonra tamamlanma çalışması durdurulan İskilip MYO bina sorunu halen çözülemedi.