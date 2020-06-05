Ev yıkıntısından yarım asırlık mektup çıktı

EROL TAŞKAN

İskilip’te fırıncılık yapan Salih Yiğit, fırında yakmak üzere satın aldığı ev yıkıntısı kerestelerin içine özenle gizlenmiş 43 yıllık mektup buldu.

Cam şişenin içerisine yerleştirilen iki sayfalık mektubun yanı sıra, iki adet fotoğraf, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş ve 10 kuruştan oluşan 1 lira 85 kuruş ta mektupla birlikte gün yüzüne çıktı.

Evin tavan bağlantısında yer alan kalın bir keresteyi oyarak emanetini bu bölmeye gizleyen Yusuf Bahri Eryılmaz, 150 yıllık dede yadigarı evini restore ettirirken, kendisi henüz 44 yaşında olduğu 15 Mayıs 1977 yılında saat 12,00’de kaleme aldığı mektubunu ve emanetlerini 43 yıl gizlemeyi başararak, bugüne bir anı ve bazı bilgiler bırakmış.

Yıkıntılardan çıkan keresteleri keserek odun yapan fırıncı Salih Yiğit, gizlenen mektupta, ailenin tarihçesi, İskilip’e neden gelip yerleştiği anlatılırken, dönemin ekonomik yapısına da ışık tutan bilgilerin yer aldığını söyledi. 1977 yılındaki inşaat malzeme fiyatları ve usta fiyatlarının de yer aldığı mektupta, MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in İskilip’e geldiği ve oğlunun Türkeş’in elini öptüğünü de notları arasında bugüne ulaştıran Yusuf Bahri Özyılmaz, kendi döneminin siyasi bir hikayesini de bugüne nakletmiş.

Salih Yiğit, kendince tarihi değeri ve önemli bir hatıra olarak gördüğü 43 yıllık mektubu, Eryılmaz ailesinin günümüzdeki fertlerini bulup teslim etmeyi bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 19:43