Genç öğretmen amansız hastalığa yenik düştü

OSMAN ÇAKMAK/İSKİLİP

Manisa Vestel Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan İskilipli genç öğretmen Gamze Elif Ayanoğlu, tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

İskilip Elmalı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Gamze Elif Ayanoğlu’nun vefatı ailesi ve akrabaları başta olmak üzere, öğrencilerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Hayata tutunuşu ve yaşam sevinci ile her zaman çevresini motive eden genç öğretmenin evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasına başsağlığı diler.



