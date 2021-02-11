'Gençlerimizi birer Cacabey olmaya davet ediyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından astronot kelimesi için İskilipli Gökbilimci Cacabey'in ismini önermesi İskilip'te de heyecanla karşılandı.  

'Gençlerimizi birer Cacabey olmaya davet ediyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından astronot kelimesi için İskilipli Gökbilimci Cacabey'in ismini önermesi İskilip'te de heyecanla karşılandı.  

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, tarihi kaynaklarda İskilip'te doğduğu belirtilen Cacabey'in gençlerin tanıması ve örnek alması için İskilip İlçe Belediye Meclisi'nce uygun görülen, içerisinde gözlem evinin de olacağı, adına yakışacak bir yere Cacabey ismi verileceğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Uzay Araştırmaları Projesi kapsamında yapılan “Cacabey” önerisi son derece isabetli olduğunu ifade eden Karapıçak;  "Cacabey, Selçuklu Devletimiz döneminde Kırşehir’de kendi ismiyle anılan medresede Gökbilim araştırmaları yapmış önemli bir bilim insanı, aynı zamanda devlet adamıdır.  Döneminde bütün resmî yazışmalarını Türkçe olarak yapmış, Türkçenin Devlet Dili olarak yerleşmesinde de önemli katkılar sağlamıştır.  13.yy da Gökbilim alanında çok ciddi araştırma ve elde ettiği sonuçlarla bilim tarihinde de mümtaz bir yere sahiptir.  Bu özellikleriyle tarihimizin parlak yıldızlarından biri olan Cacabey’in Genel Başkanımız tarafından Astronot kelimesinin yerine kullanılması önerisi, tarihi bir derinliğe, milli bir anlayışa dayanmaktadır.  Aynı zamanda bilge liderimizin bu önerisi bilim insanlarımıza, bilime meraklı gençlerimize, gücünü şanlı maziden alan aydınlık bir atiyi kurma ödevidir. Bu uğurda gençlerimizi yüreklendirme ve teşvik etme hamlesidir. Bizim için Türk vatanının her beldesi ve şehri değerlidir. Cacabey’in doğduğu topraklardan ziyade yaptığı hizmetlerin anlam ve muhtevasının önemi büyüktür.  Cacabey, Medresesi ile Kırşehir'de bilimsel çalışmalarını yapmış ve Kırşehir'le anılıyor olsa da tarihi kaynaklarda İskilip ilçemizde doğmuş olduğunun bilgisi bizim için son derece anlamlı ve önemlidir.  Bu nedenle, böyle bir değeri gençlerimizin tanıması ve örnek alması için İskilip İlçemizde Belediye Meclisimizce de uygun görülen, içerisinde gözlem evininde olacağı, adına yakışacak bir yere Cacabey ismi verilecektir.  Cacabey, 'Lider Ülke Türkiye' hedefimiz için sembol isimlerden birisidir.Bu vesile ile gençlerimizin milli teknoloji hamlesine güç katmalarını, meraklarını ve öğrenme arzularını diri ve canlı tutmalarını öneriyoruz. Gençlerimizi birer Cacabey olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 00:43
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YORUMLAR
MHP ye oy yok.
MHP ye oy yok. - 12 saat Önce

Bütün gençler astronot olursa,aya sırayla mı gidecekler?Bir ülkeye bir kaç astronot yeter.Gençler bilim adamı olup,teknolojik buluşlara imza atsınlar.Üretime ve istihdama katılsınlar.İl başkanı her zamanda olduğu gibi gündemden geri kalmamak için bir açıklama yapmış.

Misafir
Misafir - 11 saat Önce

Önce genclerimize iş imkanı yaratacak projeleri yapın bide sizin ve ortagınizın vasıfsız elemanları değil orayı hakeden gençleri işe alın ülkemizin sorunlarıni çözün güdem saptırmak içın aya gidecez gibi absurd şeylerle insanları oyalamayın her şeyi halletttiniz bi aya gitmekmi kaldı ha illaki gitmekmi istiyorsunuz topunuz gidin orayada mumkunse yerlesin kalın

sade vatandaş
sade vatandaş - 11 saat Önce

2023 te bir haber başlığı "uzay bilimileri üniversitelerinde eğitimini tamamlayıp atanamayan cacabeyler kadro istedi. Yerli milli uzay mekiği fırlatma rampası önünde eylem yapan cacabeyler terörist ilan edildi. Robocoplar tarafından ifadeleri alınmak üzere merkeze götürüldüler." Dün akşam haber kanallarında ciddi ciddi uzaya gitmemize karşı çıkanlar kimler diye tartışma programları vardı. İstemeyenin gözü çıksın ama bunlar bana gündemi meşgul etme konuları gibi geliyor. Zamlar almış başını gitmiş, vergilere, harçlara, cezalara, garantili geçişlere vs. vs. yapılan "güncellemelerin" haddi hesabı yok. Gıda, doğalgaz, elektrik gibi temel ihtiyaçlarda zamlardan nasibini aldı ve almaya devam ediyor. Komşularla sıfır sorun derken şimdi sorunsuz olduğumuz ülke yok. Biraz gerçekçi olun ve birbirinize güzellemeler düzmek yerine halkın ve ülkenin sorunlarıyla ilgilenin.

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