'Gençlerimizi birer Cacabey olmaya davet ediyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından astronot kelimesi için İskilipli Gökbilimci Cacabey'in ismini önermesi İskilip'te de heyecanla karşılandı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, tarihi kaynaklarda İskilip'te doğduğu belirtilen Cacabey'in gençlerin tanıması ve örnek alması için İskilip İlçe Belediye Meclisi'nce uygun görülen, içerisinde gözlem evinin de olacağı, adına yakışacak bir yere Cacabey ismi verileceğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Uzay Araştırmaları Projesi kapsamında yapılan “Cacabey” önerisi son derece isabetli olduğunu ifade eden Karapıçak; "Cacabey, Selçuklu Devletimiz döneminde Kırşehir’de kendi ismiyle anılan medresede Gökbilim araştırmaları yapmış önemli bir bilim insanı, aynı zamanda devlet adamıdır. Döneminde bütün resmî yazışmalarını Türkçe olarak yapmış, Türkçenin Devlet Dili olarak yerleşmesinde de önemli katkılar sağlamıştır. 13.yy da Gökbilim alanında çok ciddi araştırma ve elde ettiği sonuçlarla bilim tarihinde de mümtaz bir yere sahiptir. Bu özellikleriyle tarihimizin parlak yıldızlarından biri olan Cacabey’in Genel Başkanımız tarafından Astronot kelimesinin yerine kullanılması önerisi, tarihi bir derinliğe, milli bir anlayışa dayanmaktadır. Aynı zamanda bilge liderimizin bu önerisi bilim insanlarımıza, bilime meraklı gençlerimize, gücünü şanlı maziden alan aydınlık bir atiyi kurma ödevidir. Bu uğurda gençlerimizi yüreklendirme ve teşvik etme hamlesidir. Bizim için Türk vatanının her beldesi ve şehri değerlidir. Cacabey’in doğduğu topraklardan ziyade yaptığı hizmetlerin anlam ve muhtevasının önemi büyüktür. Cacabey, Medresesi ile Kırşehir'de bilimsel çalışmalarını yapmış ve Kırşehir'le anılıyor olsa da tarihi kaynaklarda İskilip ilçemizde doğmuş olduğunun bilgisi bizim için son derece anlamlı ve önemlidir. Bu nedenle, böyle bir değeri gençlerimizin tanıması ve örnek alması için İskilip İlçemizde Belediye Meclisimizce de uygun görülen, içerisinde gözlem evininde olacağı, adına yakışacak bir yere Cacabey ismi verilecektir. Cacabey, 'Lider Ülke Türkiye' hedefimiz için sembol isimlerden birisidir.Bu vesile ile gençlerimizin milli teknoloji hamlesine güç katmalarını, meraklarını ve öğrenme arzularını diri ve canlı tutmalarını öneriyoruz. Gençlerimizi birer Cacabey olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 00:43