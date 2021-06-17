M.BURAK YALÇIN

Ahmet Aktaş ile Zeynel Köse’nin sahibi olduğu Gül Baba Şekerleme İskilip’te hizmete açıldı.

30 YILLIK İŞ TECRÜBESİ

Bahabey Mahallesi Dabakhane Caddesi Numara 5/B’de hizmete giren Gül Baba Şekerleme ile ilgili bilgi veren işletme sahiplerinden Ahmet Aktaş, 30 yıldır sektörün içerisinde olduğunu söyledi.

‘KURUYEMİŞ VE MARKETLERDE SATIŞIMIZ BULUNMAKTA’

Lokum çeşitleri ile ilgili de bilgi veren Ahmet Aktaş, “Sade, fındıklı, çifte kavrulmuş, sarma, meyveli sarma, güllü, çikolatalı ve bisküvü arası çeşitlerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Perakende ve toptan satışımız var. Çorum merkezde de pazarlama ağımız mevcut. Tüm kuruyemiş ve marketlere satışımız bulunmaktadır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 22:32