Hallı Köyü’ne giriş yasak

Hallı Köyü Muhtarı Selehattin Türkmen köye izin belgesiz girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Muhtar Selahattin Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hallı Köyüne dışarıdan ve farklı illerden gelenlerin gelmeden önce muhtarına bilgi vermesi zorunludur. İzin belgesiz köye giriş yasaktır. Gelenler Jandarma’ya bildirilecektir” dedi.

Geçtiğimiz hafta maske dağıtımı yapan Hallıder Başkanı Ferhat Koca’da muhtarın kararının arkasında olduklarını beyan ederek koronavirüs salgını geçene kadar tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanmasının gerekliliğini kaydetti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 21:25