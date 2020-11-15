Hava kararsa da İskilip yolunda çalışmalara devam

FATİH AKBAŞ

Çorum-İskilip yolunda yapılan çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu akşam saatlerinde yol çalışmalarını inceledi.

Havanın kararmasına rağmen çalışmaların devam ettiği yolda incelemede bulunan Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada, “An itibariyle akşam saat 19.05 ve Çorum-İskilip yolumuzda yol yapım çalışmaları gece-gündüz kesintisiz devam ediyor.

Yüklenici firmayı, işçi emekçi kardeşlerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah devlete millete zeval vermesin” dedi.