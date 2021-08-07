Heyelan nedeniyle taşınan köyün cami ve lojmanı dualarla açıldı

Heyelan nedeniyle taşınmak zorunda kalan İskilip’in Doğangir köyünde yeni cami ve köy konağının açılışı dualarla yapıldı.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve köy halkı katıldı.

Heyalan nedeniyle köyün ilerisine taşınmak zorunda kalan Doğangir köyünde yeni cami ve yeni köy konağına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten muhtar İsa Sarıdoğan; “Cami ve lojmanımızın yapımında ve açılışında emeği olan başta Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi, İl Özel İdare yetkililerimize, İlçe Kaymakamız Muharrem Eligül, İl Genel Meclis üyelerimiz ve İskilip Belediye Belediye Başkanı Ali Sülük’ten Allah razı olsun. Onların destekleriyle köyümüze camimizi ve lojmanımızı kazandırdık.” dedi.