İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzuluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.B. yönetimindeki 14 EY 058 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)