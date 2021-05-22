İskilip Kalesi’nden düşen şahsın kimliği belli oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde kale surlarından düşerek hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde İskilip Kalesi’ne gelen biri kadın iki kişi surların arka tarafından gezmeye başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz kadın yanında bulunan şahsa tekme attı. Dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı ve İskilip Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kısa sürede kadının M.A., kaleden düşerek hayatını kaybeden şahsın ise engelli oğlu F.A. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Adli ve güvenlik birimlerinin inceleme yapabilmeleri için AFAD ekipleri, olay mahallinin kayalık alan olması nedeniyle güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri tarafından anne M.A. gözaltına alındı.

Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden F.A.'nın cenazesinin ise otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)