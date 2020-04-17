İskilip'te ilk koronavirüs vakası

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'dan ilçeye gelen bir kişide Koronavirüse rastlandığını ifade etti.

Ali Sülük,İskilipli vatandaşların konuyla alakalı olarak,sakin olup evde kalmalarını istedi.Gerekli tedbirlerin emniyet birimleri ve sağlık personelleri tarafından alındığını da ifade etti.

Başkan Ali Sülük'ün açıklaması şöyle: "Saygıdeğer hemşerilerim, yapılan bütün uyarılara ve il dışı çıkışının yasak olmasına rağmen İstanbul’dan ilçemize gelen bir kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır. Belediye ekiplerimiz, Emniyet Müdürlüğümüz ve Sağlık Personelimiz hızlı şekilde gerekli tedbirleri almaktadır. Bu süreçte halkımıza düşen sakin olmak ve evde kalmaktır. Lütfen evlerinizde kalın. Şüpheli durumları ve ihtiyaçlarınızı 155, 156 ve 153 numaralı telefonlara bildirebilirsiniz. Sorumsuzluk göstererek bu illeti memleketimize sokanlar ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmasın. Ülkemizde ve bütün dünyada bu hastalığa yakalanan bütün insanlara Cenab-ı Allah tan acil şifalar dilerim. Lütfen #evdekalın"

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 17:14