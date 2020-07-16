İskilip'te Türkiye birincisi

1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından İskilip Azmimilli Ortaokulu tarihinde bir ilk yaşandı.

İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisi Ceren Kılıç, LGS-2020 sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1.’si oldu.

20 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Yapılan açıklamaya göre, LGS-2020 sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye 1.’si olan Ceren Kılıç hem İskilip Azmimilli Ortaokulu hem de İskilip ilçesi için gurur kaynağı oldu.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, LGS 2020’de Ceren Kılıç'ın başarısının ilçe ve eğitim camiası adına kendilerini sevindirdiğini söyledi. Atcıoğlu, “Çorum il geneli 500 tam puan alarak Türkiye 1.’si olan iki öğrenciden biri olan Ceren Kılıç, daha önce TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışmasında da Türkiye 2.'si olarak bizleri gururlandırmıştır. Başarılarla dolu bu öğrencimizi tebrik eder, öğrencimizin yetişmesinde katkıları olan idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederim." dedi.

İskilip Azmimilli Ortaokulu öğrencisi Ceren Kılıç, LGS-2020 sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığı için mutlu olduğunu, Ankara Fen Lisesi’ne gitmek istediğini söyledi. Kılıç, başarısında katkısı olan tüm öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

İskilip Azmimilli Ortaokulu Müdürü Sadık Eşki ise, “Öğrencimiz Ceren Kılıç ile ilkleri yaşadığımız için okul olarak çok mutlu olduk. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Türkiye 1.’si olan Ceren Kılıç'a çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 19:08