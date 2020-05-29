İskilip Yolu’nda hummalı çalışma

RECEP MEBET

Çorum-İskilip Yolu’nda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ‘Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Yol Yapım İşi’ni üstlenen Gala Altyapı A.Ş., 8 aylık sürede 9 kilometrelik bölümü tamamladı.

2022’DE TAMAMLANACAK

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldığımız Şirket Yetkilisi Bülent Çağırgan, 51 kilometrelik yolu 2022 yılı içinde tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Çevreyolu İskilip Kavşağı’ndan Haramidere’ye kadar olan ilk etabın yüzde 70 oranında tamamlandığını anlatan Bülent Çağırgan, “Yıl sonuna kadar aynı bölgedeki 18 kilometrelik bölümü de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

SORUNLU BÖLÜMDE ONARIM

İskilip Yolu’ndaki çalışmaların trafik akışında aksama olmaksızın sürdürüldüğünü vurgulayan Bülent Çağırgan, “Bu nedenle asfaltta bazı bozulmalar oldu” dedi.

Seydim Köyü yakınlarındaki 500 metrelik bölümde gerekli düzenlemelerin devam ettiğini dile getiren Çağırgan, bahse konu güzergâhın son kademe asfaltının yıl sonuna kadar yapılarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.