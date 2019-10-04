İskilip’in tarımsal projeleri için destek talebi

FATİH AKBAŞ

AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek beraberindeki heyetle Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret etti.



İskilip Ziraat Odası Başkanı Mücahit Şahin ve İl Genel Meclis Üyesi Duran Bıyık’ın da katıldığı ziyarette Mustafa Lek, ilçenin taleplerini dile getirerek bunları bir dosya halinde Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e sundu.

Obruk Barajı’nın İskilip’te olmasına rağmen bunun nimetlerinden İskilip’teki birçok arazinin faydalanamadığını vurgulayan Mustafa Lek, “Karaburun, Yalakçay, Kılıçdere, Veletler, Örübağ, Musular, Kazanlı, Yerlikoy, Çukurköy, Eskiköy, Kayaağzı ve Karlık köylerini kapsayan yaklaşık 220 bin hektar alanda sulu tarım yapılmasını sağlayacak olan Obruk Barajı Pompaj ile Suluma Projesinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Sulamaya açılacak olan arazinin yüzde sekseninde arpa ve buğday tarımı yapılmaktadır. Kurak koşullarla kıyaslandığında arpa ve buğday tarımı yapıldığında bile verim en az 3-4 misli artacaktır. Buda bölge çiftçisinin gelirinin artması demektir. Sulamaya açılacak arazi ırmak kenarında ve bölgenin coğrafik şartlarının elverişliliğinden dolayı mikro klima iklim özelliklerine sahiptir. Bundan dolayı sulanacak birçok arazi yılda iki ürün alınabilme imkânına kavuşacaktır. Özellikle bölgenin örtü altı sebzecilik yapmaya elverişli binlerce dekar arazi bulunmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan çiftçilerin projeye bağlı olarak ekonomik yaşam seviyeleri yükselecektir. Projenin bölgeye sağlayacağı katma değer bölgede birçok örtü altı sebzecilik tesislerinin, modern bahçelerin kurulmasına vesile olacaktır. Bölgede ki istihdamın artması sağlanarak kırsal alandaki göçler önlenmiş olacak ve bölgemiz cazibe merkezi haline gelecektir. Bölgedeki tarımsal potansiyel değerlendirildiğinde bölgenin organize seracılık bölgesi olması kaçınılmaz hale gelecektir. Arazinin nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda sebzecilik konusunda Ankara pazarının ihtiyacını karşılayacak kadar potansiyeli olduğu değerlendirilmelidir. Bunların yanında bölgede yetiştirilen çeltik, ayçiçeği, şeker pancarı gibi ürünlerin yüksek kaliteli ve yüksek verimli olduğu göz önünde bulundurulduğunda diğer tarla ürünlerinde de çok yüksek verim artışları gerçekleşecektir” dedi.



ORGANİZE SERACILIK BÖLGESİ TARIMI GELİŞTİRİR

Bölgede seracılığa elverişli birçok alan bulunduğunu vurgulayan ve bundan dolayı da organize seracılık bölgesinin belirlenmesini talep eden Lek, burada sera kuracak çiftçilere yer temini ve sera kuruluşlarının da özel olarak desteklenmesi ve seracıların bir arada hareket edebilmeleri için bir yapılanma kurulmasının desteklenmesi gerektiğini de belirtti.



PROJESİ HAZIR OLAN GÖLETLERE ÖDENEK TALEBİ

Mustafa Lek, projeleri tamamlanmış olan Kayaağzı, Aşağı-Yukarı Örenseki, Kutluözü, Yenice göletlerinin inşaat ihalelerinin yapılabilmesi için ödenek aktarımının sağlanmasını da talep etti.



‘ATIL YEM FABRİKASI EKONOMİYE KAZANDIRILMALI’

2011 yılında İskilipli müteşebbisler tarafından son sistem olarak kurulan İskilip Yem Fabrikası’nın çeşitli sebepler dolayısıyla mülkiyetinin Halk Bankası uhdesine geçtiğini ifade eden Lek, “Bu kapasitede bir fabrikanın çevre il ve ilçeler gözetildiğinde çok büyük bir tarımsal alana hizmet edeceği düşünülmektedir. İlçenin coğrafi konumu göze alındığında komşu ilçelerden hiçbirinde hatta Çankırı ve Kastamonu illerinde bile bu kapasitede hizmet edebilecek bir fabrika bulunmamaktadır. Atıl vaziyette bulunan bu fabrikanın Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kamu yararına çalışan her hangi bir kuruluşun uhdesine kazandırılarak İskilip ekonomisine kazandırılması için gerekli girişimleri beklemekteyiz” şeklinde belirtti.



Lek, 1976 yılında yapılan İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının tadilatı içinde Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den destek istedi.

İskilip’in taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Fatih Metin daha sonra başta DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın olmak üzere bakanlık yetkililerini arayarak belirtilen projelerle ilgilenilmesi konusunda talimat verdi.

İskilip heyeti daha sonra DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’ı da ziyaret ederek taleplerini dile getirdi.