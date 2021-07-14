İskilip’in tehlikeli virajına el atılıyor

FATİH AKBAŞ

İskilip ilçe girişinde sürekli trafik kazalarının meydana geldiği virajlı bölümde Karayolları Genel Müdürlüğü teknik personeli inceleme yapacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte İskilip-Çorum yolunun 4. km’sinde bulunan ve devamlı kaza meydana gelerek trafik güvenliğinin tehlikeye düştüğü virajlı bölümde inceleme yaptı.

İlçeye gelişinde AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve partililer tarafından karşılanan Milletvekili Erol Kavuncu ve Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, yolun tehlikeli bölümü için teknik ekibin gelerek inceleme yapacağını belirttiler.

Teknik personelin hazırlayacağı rapor doğrultusunda sorunun nasıl çözüleceğine karar verilecek.