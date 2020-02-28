İskilip’te görev yapmıştı eşinin kollarında can verdi

Bir süre İskilip’te memur olarak görev yapan Adem Üzümcü, Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırılan Üzümcü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ

Ambulansa koştuğunda eşiyle karşılaşınca şok geçiren Nöbetçi Hemşire Fadime Üzümcü, eşinin hayatta kalması için büyük bir çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adem Üzümcü, eşi hemşire Fadime Üzümcü’nün gözü önünde hayata gözlerini yumdu.

Üzüncü'nün ölümü İskilipli sevenlerini de üzdü. Üzümcü, bir süre İskilip Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışmıştı.