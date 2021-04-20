İskilip’te pankart astılar

Cumhuriyet Halk Partisi İskilip İlçe Başkanlığı, parti binasına ‘128 Milyar dolar nerede?’ yazılı pankart astı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileri ile birlikte İskilip ilçe binasına pankart astı. Pankartta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tüyü bitmemiş yetim adına, emekli adına, esnaf adına soruyorum: 128 milyar dolar nerede?” ifadesi yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Tüyü bitmemiş yetimin hakkı için soruyoruz: Nerede bu 128 milyar dolar? Bunu sormak her namuslu, ahlaklı, Allah’a inanan herkesin görevidir. Bu ülkeye demokrasi gelecek, hırsızlığın hesabı sorulacaktır. Yoksulluğa, çaresizliğe, işsizliğe son vereceğiz. İlk sandıkta herkes bunu görecek. 128 Milyar dolar nerede?

Önce kasada duruyor dediniz, sonra pandemide kullandık dediniz. 128 milyar doları hangi kurdan kime sattınız? Açıklayın zengin ettiğiniz kişileri. Kim aldı 128 milyar doları? Merkez Bankası 128 milyar doları alanları niçin açıklamıyor? Bu ülke hepimizin. 128 milyar dolar bu ülkenin parası. Kime verdiniz 128 milyar doları?”

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 17:23