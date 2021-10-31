‘İskilip’ten bir an evvel özür dilemeli’

Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın yaptığı eleştirel bir paylaşımda İskilip’e yer vermesine tepki gösterdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın Cumhuriyet gazetesinin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın fotoğrafı ile paylaştığı “yine unuttu Diyanet’in 29 Ekim’inde Atatürk yok” şeklindeki haberinin üzerine, “Bu arkadaş nereli İskilip’li mi” diye yorum yaparak paylaşmasını şiddetle kınadığını belirterek açıklamasına başlayan Mustafa Lek, “Aytun Çıray, koskoca bir şehri yalan ve iftira dolu algılarla cumhuriyet düşmanı göstermeye çalışmaktadır. Vatanına, milletine, Cumhuriyetine ve manevi değerlerine olan bağlılığını ve sevgisini her şeyin üzerinde tutan İskilipli hemşehrilerimize bu yapmış olduğu paylaşımından dolayı kendisini bir an evvel özür dilemeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 5 Mart tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Hutbede isimlerin yasaklanmasına ilişkin kararname, 3 Mart 1924’de hilafetin kaldırılmasının ertesi günü yayınlanmıştır. "Türkiye Reisi Cumhuru" unvanı ve "Mustafa Kemal Atatürk" imzasıyla Dahiliye Vekaleti'ne (İçişleri Bakanlığına) oradan da ‘Acele’ kayıtlı şifre telgraflarla valiliklere gönderilen kararname şöyle: "Ba’dema hutbelerde ism zikredilmeksizin 'millet ve Cumhuriyet’in selamet ve sa’adetine' du’a edilmesi takarrur etmiş ve bu kararun bi’l- cümle vilayete tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir."”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)