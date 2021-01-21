Kalorifer kazanı bomba gibi patladı

Çorum’un İskilip ilçesi Kızılcabayır Köyü’nde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay bu gün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızılcabayır Köyü’nde yaşayan Emine Gündüz, kaloriferi yakmak istediği esnada donan kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Patlamanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi Gündüz, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 15:30