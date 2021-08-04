Kuru otları yakarken bir anda alevler diğer bahçelere sıçradı

İskilip'te bir vatandaş bahçesindeki kuru otları yakarken, rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek diğer bahçelere sıçradı.

Olay bugün İskilip'in Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş bahçesindeki kuru otları yaktı. Kuru otlar rüzgarın da etkisiyle bir anda alev aldı. Alevler diğer bahçelere sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku dolu anların yaşandığı yangında İskilip Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili İskilip Belediye İtfaiye Müdürlüğü de bir açıklama yaptı.

Vatandaşları kuru ot yangını konusunda uyarak ekipler; "Bugün Mutaflar Mahallesi Tosya Caddesi No:127’de ikamet eden vatandaşımız evinin arkasında bulunan bahçedeki kuru otları yakarken alevler rüzgarın etkisiyle diğer bahçelere sıçramış ve yangın büyümüştür. İtfaiyemizin hızlı müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürülmüştür. Lütfen daha dikkatli olalım." dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 19:04