'Maaşımız feda olsun'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına İskilip’in ulu çınarlarından da destek geldi.

İskilip Kaleboğazı Mahallesi Temenna mevkinde oturan yaşlı çift maaşlarını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına bağışladıklarını söyledi. 65 yaş maaşı için evlerine giden İskilip PTT görevlisi Veysel Kemelek’e; “Devletimizin bu zor zamanında beden olarak yanlarında yer alamıyoruz ama devletimizin bir takım ihtiyaçları giderebilmesi için başlatılan kampanyada bizimde katkımız olsun istiyoruz. Bu zor günleri geçmişte olduğu gibi bugün de beraber atlatıp güzel günlere hep beraber sağlıklı, sıhhatli bir şekilde çıkmak istiyoruz” dediler. (İskilipliyim)

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 21:30