Çorumlu Zeynep ve İbrahim Acun çiftinin 9 yaşındaki çocukları minik Yağmur sağlığına kavuşmak için kök hücre bekliyor.

Ankara Cebeci Tıp Fakültesi'nde bir buçuk yıldır tedavi gören Yağmur Acun'un 3 ay içinde kök hücre olması gerektiği öğrenildi.

Minik Yağmur'un ailesi kızlarının çok zor durumda olduğunu ve gözlerinin önünde erdiğini belirterek, duyarlı vatandaşlardan kök hücre bağışında bulunmalarını istedi. Yağmur'un 3 ay içinde kök hücre nakli olması gerektiğini dile getiren baba İbrahim Acun; “Kök hücre tedavisi ve kök hücre bekleyen hastalarımız için yardım çağrısında bulunmak istiyoruz. 9 yaşındaki minik yavrumuz gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Bizim milletimiz düşmüşüne her zaman destek oluş bir millettir. Bugün de çağrımıza kayıtsız kalmayacaklarını kök hücre bekleyen hastalarımıza umut olacaklarını düşünüyoruz. Halkımız ilik nakli veya kök hücre nakli denince ameliyatla alındığını düşünerek vermek istemiyor. Burada yapılan yanlışı düzeltmekte fayda olacak. Kızılay’a ya da sağlık kuruluşuna giderek; ‘ Kök Hücre bağışında bulunmak istiyorum’ demeniz yeterli olacak. Sizlerden 3 tüp kan alınarak hayat bekleyenlere umut olacaksınız. Son olarak da, hayata tutunmak isteyen ne yazık ki, kök hücre bulunamaması yüzünden hayatlarını kaybeden minik yavrularımız ve hastalarımız için sizlerden ricamız; ‘ Kök hücre bağışında bulunarak hayata umut olun’ dedi.





Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 11:39